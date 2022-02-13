Eşini bıçaklayan erkekten pişkin savunma: 'Devlet arkalarında durdu, kadınlar da şımardı'
Aksaray’da, eşi Döndü Ö.'yü (45) 4 yerinden, kendisine engel olmaya çalışan kızı Amine Ö.'yü (16) elinden bıçakla yaralayan Yüksel Ö. (47), adliyeye sevk edildi. Yüksel Ö.'nün ilk ifadesinde ''Ailevi nedenlerden dolayı tartıştığım eşimi mutfaktan aldığım bıçakla yaraladım. Araya giren kızımı da yaraladım. Olaydan dolayı çok pişmanım'' dediği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Döndü Ö.'nün yaşam mücadelesi devam ederken, kızı Amine Ö., ise tedavisinin ardından taburcu oldu
Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Aksaray'ın Şamlı Mahallesi 1053 Sokak'ta meydana geldi. Demirci ustası Yüksel Ö., 25 yıllık eşi Döndü Ö. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Yüksel Ö., bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla eşini 4 yerinden bıçakladı. Yüksel Ö., kendisine engel olmak isteyen kızı Amine'yi de elinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan anne-kız, ihbarla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Göğsünden ve boğazından aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Döndü Ö.'nün yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Elinden yaralanan Amine Ö. de tedavisinin ardından taburcu oldu.
PİŞKİN SAVUNMA: 'KADINLAR ŞIMARDI'
Olayın ardından kaçan Yüksel Ö., Cankıllı köyünde saklandığı evde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel Ö., gazetecilere, suçsuz ve masum olduğunu öne sürerek, ''İyi çek. Kadınlara olan şiddette kimse kocalarına kızmasın. Devletimiz kadınların arkasında durdu ve kadınlar da şımardı. Ben suçsuz ve masumum. Eşim beni kışkırttı ve tahrik etti. 25 yıllık eşimi bıçakladım, çok pişmanım. Bunu yayınlayın rica ediyorum ve televizyonlara verin. Cümle alem duysun. Karı-koca cinayetlerinde, olayın tüm suçlusu kadınlar. Aramızda bir şey yokken oldu ve ben de çok pişmanım. 25 yıllık karıma kıydım ve çok pişman oldum'' dedi.
Yüksel Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yüksel Ö. ilk ifadesinde ''Ailevi nedenlerden dolayı tartıştığım eşimi mutfaktan aldığım bıçakla yaraladım. Araya giren kızımı da yaraladım. Olaydan dolayı çok pişmanım" sözleriyle kendini savundu.
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