Yoldan çıkan araç takla attı: Yaralılar var!
Bolu’nun Gerede ilçesinde yolda çıkan otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Gerede-Karabük bağlantı yolu üzerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Gerede’den Karabük istikametine seyreden Süleyman A. idaresindeki 55 ABJ 927 plakalı otomobil, Çağış köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Yoldan çıkan otomobil bariyerleri aşarak takla attı. Kazada sürücü Süleyman A., Emine Ş., Miyase A., Filiz A. ve Ali Niyaz Ş. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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