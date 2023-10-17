Yoldayken husumetlisini gördü, dehşet saçtı!
Canik'te husumetlisi K.D. tarafından pompalı tüfekle vurulan H.S., yaralandı. Olayla ilgili K.D. ve üç arkadaşı gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesine bağlı Teknepınar Mahallesi’nde silahlı saldırı yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; K.D., arkadaşları S.A., S.Y. ve N.V. ile otomobilleriyle seyir halindeyken daha önce ağabeyini tabancayla yaralayan H.S.’yi gördü. Otomobilden inen K.D., husumetlisi H.S.’yi yanında bulunan pompalı tüfekle yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla kaçtı.
H.S., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.D. ve üç arkadaşını bugün yakalayarak gözaltına aldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI!
Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen S.A. ve S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.D. ve N.V.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yaralanan H.S.’nin ise taburcu edildiği öğrenildi.
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