Yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kara yolundan karşıya geçen yayaya motosiklet çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:45
Abone Ol google-news

Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde, saat 08.00 sıralarında yoldan karşıya geçmek için bekleyen Seyfettin İ.'ye (18), Deniz Y. (25) yönetimindeki 16 BDM 018 plakalı motosiklet çarptı.

Seyfettin İ. ile motosiklet sürücüsü Deniz Y. ve arkasında oturan Ruslan K.'nin (23) yaralandığı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçen yayaya çarpan motosikletteki 2 kişinin yola savrulduğu, hafif yaralanan yayanın ise motosiklettekilerin yardımına koştuğu görüldü.

Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Ambulans haberleri

İlgili Haberler

Bursa’da berber ile güzellik salonları aynı gün kapalı olacak

Bursa’da berber ile güzellik salonları aynı gün kapalı olacak
Bursa Şeftalisi, AB’den coğrafi işaret tescili aldı

Bursa Şeftalisi, AB’den coğrafi işaret tescili aldı
Yer: Bursa... İki grup arası çıkan kavgada sokak ringe döndü!

Yer: Bursa... İki grup arası çıkan kavgada sokak ringe döndü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler