Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yayınlanma: 19.08.2024 - 17:25

Güncelleme: 19.08.2024 - 17:25

Kaza, gece saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde Emin Anter Bulvarı üzerinde meydana geldi. İş yerinden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Tugay Üncü’ye (28) M.D.N. yönetimindeki 48 APE 963 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yolda savrulan genç, karayolunda aynı istikamete giden F.A. idaresindeki 48 T 7259 plakalı taksinin altında kaldı. Kazada ağır şekilde yaralanan Tugay Üncü 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir dönercide çalıştığı öğrenilen Üncü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki aracın sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Üncü’nün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gencin Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi.