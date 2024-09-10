Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler yapılamıyor

İstanbul'da, Kadıköy-Moda tramvay hattında seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler yapılamıyor
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AA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 18:35

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler yapılamamaktadır." bilgisi paylaşıldı.


Etiketler: #kadıköy #moda

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