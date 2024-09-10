Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler yapılamıyor
İstanbul'da, Kadıköy-Moda tramvay hattında seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler yapılamamaktadır." bilgisi paylaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- 'Sessizlik hayra alamet değil'
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Teğmenlerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddia
- Polis aracı, anne ve kızına çarptı: 1 ölü
- Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir
- Narin ve bataklık