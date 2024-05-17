Yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarptı

Büyükçekmece'de yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazada yaralanan kadın ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 16:25
Yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarptı
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Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde minibüsten inen 30 yaşındaki yabancı uyruklu R.İ. yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Seyir halindeki otomobillerin yavaşlamasıyla birlikte R.İ. karşıya geçmek için yürümeye başladı. Bu sırada S.C. 'nin yönetimindeki 34 GHZ 794 plakalı motosikletle R.İ.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan R.İ yararlanırken motosikletli S.C. ise hafif yaralandı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı R.İ. ve S.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa bir süreliğine kaza nedeniyle kapatılan yol yaralının ve kazaya karışan motosikletin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"MANAVIN ÖNLÜĞÜ İLE MÜDAHALE ETTİM"

Esnaf Zeynep Teymur, “Minibüsten bir bayan indi, yukarıdan gelen kırmızı bir araç vardı bayana yol verdi. O anda gelen motosiklet direkt kadına çarptı. Diz kapağından yaralandı. O anda bir manav vardı onun önlüğünü aldım, baldır kısmından bağladım, kanama olduğu için. O şekilde müdahale ettik, ambulansı bekledik. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

 

 


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