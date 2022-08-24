Yolunu kestikleri Mecit'i 'sigarası yok' diye bıçakladılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Mecit A. (17), yolunu kesen kişiler tarafından sigarası olmadığı gerekçesiyle bıçaklanarak yaralandı.
Olay, gece Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Alanyurt yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yürüyerek evine giden Mecit A.'yı durduran kimliği belirsiz kişiler, sigara istedi.
Şüpheliler, "Sigaram yok" cevabını veren Mecit A.'yı darbedip bıçakladı. Kalçasından bıçaklanan Mecit A., kanlar içinde kalırken, şüpheliler de kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mecit A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mecit A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, polis de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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