Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı, kurtarılamadı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen Sezgin Nur (52), otomobille yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitirdi.
Kuzuluk Mahallesi’nde Sezgin Nur, öğle saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada, yanına otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş etti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Vücuduna 3 mermi isabet eden Nur, sağlık ekiplerince ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, saldırı sonrası olay yerinden otomobille kaçan kişiyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
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