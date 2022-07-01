Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı, kurtarılamadı

01 Temmuz 2022 Cuma, 16:08

Kuzuluk Mahallesi’nde Sezgin Nur, öğle saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada, yanına otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş etti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Vücuduna 3 mermi isabet eden Nur, sağlık ekiplerince ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, saldırı sonrası olay yerinden otomobille kaçan kişiyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.