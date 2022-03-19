Yönetici faturayı ödemedi, 3 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi

19 Mart 2022 Cumartesi, 12:23

Merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi’nde bulunan 688 daireli, 3 bin nüfuslu sitede yaşayanlar, akşam saatlerinde evlerine geldiklerinde doğalgazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise önceki yönetimden kalan borç yüzünden doğalgazın kesildiğini öğrendiler.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, doğalgazsız kalan site halkı eski yönetici İzzet A.’ya ulaşamayınca site yönetimi önünde toplandı.

DOĞALGAZIN KESİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE FENALAŞTI

İzzet A.’nın topladığı paraları zimmetine geçirdiğini iddia eden ve soğuk havada ısınamadıklarını, yemek yapamadıklarını belirten site halkı mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. doğalgazının kesildiğini öğrenen Müşerref Umurbilir fenalaşarak yere düştü. Umurbilir’e yardım eden komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umurbilir, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Müşerref Umurbilir’in bacağında düşme sonucu zedelenme meydana geldiği ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

‘DOĞALGAZ KAÇAK KULLANILIYORDU’

Yaşanan mağduriyet hakkında konuşan sitede oturan Ergün Türker, “5 yıldır sitemizi yöneten, İzzet A. maaş, sosyal güvenlik, fazla mesai, bayram parası, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı aldığı halde sitemizi zarar vererek yönetmiştir. Yönetimdeki kişiler önceki hafta istifa ederek, devir teslim bile yapmadan gittiler. Biz kat malikleri olarak 5 ay önce savcılığa başvurduk, doğalgaz firmasına dilekçeler verdik. Bu sorunlar kış gelmeden önce de vardı, doğalgazımız mühürlüydü ancak kaçak kullanılıyordu. Fakat bizim doğalgaz firmasına başvurularımız sonuçsuz kaldı. Site yönetimine dava açtık ve mahkeme sitemize kayyum atadı. Fakat eski yönetici itiraz ettiği için şu anda kayyum gelmedi. İstifa ederek giden yöneticilerin yerine kayyum gelene kadar yeni yönetim oluşturduk” dedi.

‘SİTEMİZİN 1 MİLYON 600 BİN TL BORCU VAR’

Sitenin eski yönetiminden çeşitli kurumlara ve şirketlere yaklaşık 1 milyon 600 bin borcu olduğunu vurgulayan Türker, şöyle konuştu:

“Sitemizin yaklaşık 1 milyon 600 bin lira borcu var. doğalgaz saatlerimiz borçlarından dolayı söküldü, sorumlular istifa ederek gitti. Eski yönetim kurulu başkanı İzzet A.’dan hesap sorulması ve mağduriyetimizin aynı kişiler tarafından giderilmesini istiyoruz. doğalgaz şirketine 655 bin 811 TL, elektrik borcumuz 109 bin 533 TL, BUSKİ’ye bin 632 TL, vergi ve sigorta borcumuz 503 bin 909 TL, tespit edebildiğimiz özel firmalara da yaklaşık 300 bin TL borcumuz görünüyor. Tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık toplam 1 milyon 600 bin TL borcumuz var. Bu kış gününde, karlı havada 688 hane yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı sitede yaşlı, genç, çocuk hepimiz mağduruz.”

‘KARDA KIŞTA ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIZ, ÜŞÜYORUZ’

Site sakinlerinin binalarını terk ettiğini belirten Ergün Türker, “Kat maliklerinin doğalgazı kesik olduğu için binalarımız buz gibi yaşlı ve çocuklu insanlarımız var. Bursa’da veya çevrede akrabası olanlar gitmek zorunda kaldı. Herkes hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyor, gidemeyenler binalarda soğukta kalmak zorunda. Karda kışta çok mağdur durumdayız, üşüyoruz” diye konuştu.

‘BEN EVDE SOĞUKTAN DONACAĞIM HERHALDE’

Doğalgazın kesilmesiyle mağduriyet yaşayan Hakan Tabakçı ise akülü engelli aracı kullandığını ve elektriklerin de kesilmesi halinde asansörle evine çıkamayacağından yakınarak “Benim vücudum hareket etmiyor, kan dolaşımı olmadığı için ben normalde doğalgaz açıkken bile evimde ısınmak için klima açıyorum. İnsanlar teklifte bulunmuşlar, aylardır buranın ödenmeyen faturaları varken kesilmedi de burada fatura ödeme niyeti olan insanlar varken mi kesiliyor? Belli ki bu para ödenecek. Bu soğukta insanlar ne yapacak, ben evde soğuktan donacağım herhalde. Gidebilecek bir yerim yok, ben bir yere gidemem. Ben burada kiracıyım, buraya 3 tane asansör var diye taşındım ben tekerlekli sandalye kullandığım için her yere girip çıkamıyorum. İnsanlar ödeme yapalım diyorlar, ödemeyelim demiyorlar. Ayrıca benim borcum yok, ben ödeme yaptığım halde benim doğalgazım neden kapalı, borcum olmadığı halde ben neden doğalgazsız kalıyorum” dedi.

BURSAGAZ yetkilileri, borcundan dolayı geçen yıl ekim ayında sitenin gazının kesildiğini, kaçak kullanım nedeniyle sayacın söldüğünü belirtti.