Yöntemleri ifşa oldu! 4 ilde siber suç operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

Vatandaşların kredi kartı bilgilerinin ele geçirerek kullanıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik Niğde merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yöntemleri ifşa oldu! 4 ilde siber suç operasyonu: 5 şüpheli gözaltında
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 15:37

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 8 aydır sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda Niğde merkezli Erzurum, Mersin ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

5 GÖZALTI

Düzenlenen operasyonlarda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, suça konu eşyalar ile birlikte çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.


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