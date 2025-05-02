Yöntemleri ifşa oldu! 4 ilde siber suç operasyonu: 5 şüpheli gözaltında
Vatandaşların kredi kartı bilgilerinin ele geçirerek kullanıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik Niğde merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 8 aydır sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda Niğde merkezli Erzurum, Mersin ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
5 GÖZALTI
Düzenlenen operasyonlarda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, suça konu eşyalar ile birlikte çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Göreceksiniz, dayanamayacaklar'
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- Saldırganla ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı!
- Yandaş gazeteci Pazarcı'dan çirkin ifadeler
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı
- 'Büyük günah, masum gösterilemez'
- Miras davasında karar çıktı!
- Ünlü ekonomistten altın yatırımcılarına uyarı!