Yöntemleri ifşa oldu! 4 ilde siber suç operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

Yayınlanma: 02.05.2025 - 15:37

Güncelleme: 02.05.2025 - 15:40

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 8 aydır sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda Niğde merkezli Erzurum, Mersin ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

5 GÖZALTI

Düzenlenen operasyonlarda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, suça konu eşyalar ile birlikte çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.