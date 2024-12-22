Yöntemleri ifşa oldu! Bi’tık çetesine eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı...

Yayınlanma: 22.12.2024 - 11:57

Güncelleme: 22.12.2024 - 11:58

Alınan bilgilere göre, dolandırıcılar sosyal medyada oluşturdukları platformlar üzerinden mağdurları dolandırdılar.

Para kazandırmak için önce para isteyen dolandırıcılar, yalan yorumlarla, para kazandığını söyleyen kişiler üzerinden algı oluşturdular.

YÖNTEMLERİ İFŞA OLDU

İkna ederek kandırdıkları mağdurlardan elde edilen paralar, farklı hesaplara yatırılarak “girdap” isimli yöntemle aklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu şekilde dolandırıcılık yapan Bi’tık çetesine, Ankara Batı Başsavcılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evine baskın yapılan dolandırıcılık zanlıları, yakalanarak Ankara’ya getirildi.

Yapılan aramalarda cep telefonlarına, dijital materyallere ve telefon hatlarına el konuldu.

Şüphelilerin dolandırıcılıkla elde ettikleri paraları ATM’lerden çekme anları kameralardan tespit edildi.