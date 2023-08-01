Yorgun mermi nedir, ne demek? Yorgun mermi nasıl olur? Yorgun mermi ne kadar hasar verir?

Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:12

Güncelleme: 01.08.2023 - 17:12

"Yorgun mermi nedir?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Yorgun mermi ifadesinin anlamı, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Yorgun mermi nedir, ne demek? Yorgun mermi ne anlama geliyor? Yorgun mermi nasıl olur? İşte ayrıntılar...

YORGUN MERMİ NEDİR?

Yorgun mermi, tabanca ya da tüfek gibi ateşli silahlarla havaya atış yapılmasının ardından merminin ulaşabildiği en yüksek konumdan aşağı düşmesine denir.

Havaya dik şekilde yapılan atıştan belli bir süre sonra mermi maksimum yüksekliğe ulaşır. Bu aşamadan sonra mermi serbest düşüşe geçer. Serbest düşme esnasında mermi sürekli hızlanır. Serbest düşmeye geçen mermi, yorgun mermi olarak isimlendirilir.

Dikey şekilde havaya atılan mermi 1500 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Merminin serbest düşmesi esnasında hızı 160 km hıza ulaşabilir. Bu nedenle yorgun mermi ölümcül olabilir.

ÇAY İÇERKEN YORGUN MERMİ İSABET ETTİ!

Sakarya’da arkadaşlarıyla çay içerken sırtına yorgun mermi isabet eden Hakan Mutlu'nun yaralandığı anlar, kameraya yansıdı. Mutlu, kendisine isabet eden mermiden önce 7-8 el silah sesi duyduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre; üç arkadaşıyla birlikte kafede çay içerken kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan yorgun mermi Hakan Mutlu'nun (47) sırtına isabet etti. Mutlu, acı içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.