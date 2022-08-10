Yörükler-1 kuyusu kavga çıkarmayacak

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Son ana kadar gizli tutulan sondaj gemisinin görevinin kırmızı çizgileri aşmasından çekinen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin korktuğu başına gelmedi.

Geminin rotasını ve varış yerini bizzat kendisi açıklayan Erdoğan, Abdülhamid Han gemisinin Gazi Paşa’nın 55 km açığında, Türkiye’nin güneybatı anakarası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında olacağını söyledi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığa 1, 4, 5, 6 ve 7 No’lu parseller konu oluyor. Ancak Yunanistan ve Günay Kıbrıs’ın öne sürdüğü haritaya göre bu alanlar daha da farklı. KKTC’ye ait olarak gösterilen A, B, C, D, E parselleriyle ilgili (KKTC, Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmadığı ve Kıbrıs’ın tamamı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanındığı için) KKTC ve Türkiye hak iddia ettiğinde, karşısında hem bu ülkeleri hem de Avrupa Birliği’ni bulmaktadır.