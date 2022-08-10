Yörükler-1 kuyusu kavga çıkarmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han gemileriyle dünyada “nadir” bir sondaj filosuna sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, “Dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Türkiye’nin enerji alanında bir simgesidir” dedi.

Abdullah Kehale
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00
Yörükler-1 kuyusu kavga çıkarmayacak
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Son ana kadar gizli tutulan sondaj gemisinin görevinin kırmızı çizgileri aşmasından çekinen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin korktuğu başına gelmedi.

Geminin rotasını ve varış yerini bizzat kendisi açıklayan Erdoğan, Abdülhamid Han gemisinin Gazi Paşa’nın 55 km açığında, Türkiye’nin güneybatı anakarası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında olacağını söyledi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığa 1, 4, 5, 6 ve 7 No’lu parseller konu oluyor. Ancak Yunanistan ve Günay Kıbrıs’ın öne sürdüğü haritaya göre bu alanlar daha da farklı. KKTC’ye ait olarak gösterilen A, B, C, D, E parselleriyle ilgili (KKTC, Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmadığı ve Kıbrıs’ın tamamı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanındığı için)  KKTC ve Türkiye hak iddia ettiğinde, karşısında hem bu ülkeleri hem de Avrupa Birliği’ni bulmaktadır.


Recep Tayyip Erdoğan Abdülhamid Han Sondaj gemisi

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