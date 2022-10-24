Çiğköfteden 'madenci silüeti' yaptı: 'Umuyorum mesajım herkese ulaşmıştır'

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:00

Türkiye, Bartın Amasra’daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenciye ağlamaya devam ediyor.

Facianın etkileri sürerken; Devrek'te esnaflık yapan 46 yaşındaki Erkan Özdemir, çiğ köfteden 'madenci silüeti' yaptı.

Çiğ köfte dükkanı işleten Özdemir, maden faciasından etkilenerek madencilere destek olmak amacıyla böyle bir çalışma yaptığını anlattı.

"BEN DE MADENCİ ÇOCUĞUYUM"

Özdemir, "Ben de bir madenci çocuğuyum. Geçen hafta Amasra'da yaşanan maden faciasında 41 madencimizi şehit verdik. Hem onları yad etmek hem de anımsatmak adına böyle bir şey gerçekleştirdim. Umuyorum mesajım herkese ulaşmıştır. Hepsine rağmen diliyorum" diye konuştu.