29.05.2026 09:11:00
Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk yaylada uyurken bulundu

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 3 yaşındaki kız çocuğu, evine yakın bölgede uyurken bulundu.
Söbeçimen köyünde yaşayan A.İ.'den (3) haber alamayan yakınları, kayıp ihbarı yaptı.

İhbar üzerine İnce'nin bulunması için Alamettin Yaylası çevresinde jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, çocuğu sabah saatlerinde evine iki kilometre mesafedeki yaylada uyurken buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, tedbir amaçlı Çayıralan Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ekipler ve gönüllülerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde çocuğun sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ bulunduğu bildirildi.

Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan bütün ekiplere de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BULDUĞUMUZDAKİ SEVİNCİ ANLATAMAYIZ"

Baba Süleyman İ., kızlarının sağ salim bulunmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kızının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden İnce, şöyle konuştu:

"Babamızı ziyarete geldiğimizde çocuğun bir anda kaybolduğunu öğrendik. Akşam 18.00'den sabah 07.00’a kadar ekiplerle beraber aradık. Ekipler tarafından sabaha kadar arandı. Sabah saat 06.00 sularında bulundu. Rabb'im vatanımızı ve milletimizi daim eylesin. İlk kaybolduğunda Allah’a sığındık. Rabb'imin o çocuğu koruyacağı düşüncesiyle dualarımızı ettik. Yetkililer ve köylülerimizle aramaya katıldık. Kaybolduğunda üzüntülüydük. Bulduğumuzdaki sevinci de anlatamayız. Sağlık durumu gayet iyi, şu an kontrol amaçlı hastanede. Biz de şimdi ona gidiyoruz, çok mutluyuz. Rabb'im evladımıza sağ salim kavuşmayı nasip eyledi."

Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuktan acı haber: Ölü bulundu Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, saatler süren arama çalışmalarının ardından evlerinin damında ölü bulundu.
14 yıldır kayıp Osman Aktepe soruşturması: Annesi ile 3 şüpheli tutuklandı Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 14 yıl önce Osman Aktepe'nin (16) kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında anne, baba ve dayısının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Gülsüm Çaltı’nın aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.
Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu: Ölü bulundu, 2 kişi gözaltına alındı Mersin'de ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki Velican Temel'in ormanda cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.