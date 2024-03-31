Yozgat'da seçimi kim kazandı? Yozgat Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Yozgat yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Yozgat'ta seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Yozgat yerel seçim sonuçları....
Yozgatlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Yozgat'ta seçimi hangi aday kazandı?
YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP Celal Köse
İYİ PARTİMustafa Görkem Taştan
DSP Zehra Atakan
YRP Kazım Arslan
DEM PartiMerve Eylül Bütün
ZAFERMustafa Kemal Masarifoğlu
HKP Erol Kıyak
TKH Semih Güldalı
BTP Beyzanur Konuk
YTP Selahattin Yüksel
CHP Özkan Şengül
HÜDAPAR Ramazan Zorlu
HAK-PARFeyzi Kaplan
MİLLET Miraç Dengiz
MHPÖmer Açıkel
DEVAMesut Yıldırım
SAADETZiya Koçak
BĞMSZ Bekir Korkmaz
YOZGAT'TA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Yozgat 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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