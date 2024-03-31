Yozgat'da seçimi kim kazandı? Yozgat Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Yozgat yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Yozgat'ta seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Yozgat yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:15
Yozgat'da seçimi kim kazandı? Yozgat Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Yozgat yerel seçim sonuçları....
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Yozgatlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Yozgat'ta seçimi hangi aday kazandı? 

YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP             Celal Köse

İYİ PARTİMustafa Görkem Taştan

DSP              Zehra Atakan

YRP             Kazım Arslan

DEM PartiMerve Eylül Bütün

ZAFERMustafa Kemal Masarifoğlu

HKP          Erol Kıyak

TKH    Semih Güldalı

BTP             Beyzanur Konuk

YTP      Selahattin Yüksel

CHP      Özkan Şengül

HÜDAPAR      Ramazan Zorlu

HAK-PARFeyzi Kaplan

MİLLET        Miraç Dengiz

MHPÖmer Açıkel

DEVAMesut Yıldırım

SAADETZiya Koçak

BĞMSZ        Bekir Korkmaz

YOZGAT'TA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Yozgat 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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