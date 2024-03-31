Yozgat'da seçimi kim kazandı? Yozgat Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Yozgat yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:15

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:15

Yozgatlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Yozgat'ta seçimi hangi aday kazandı?

YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP Celal Köse

İYİ PARTİMustafa Görkem Taştan

DSP Zehra Atakan

YRP Kazım Arslan

DEM PartiMerve Eylül Bütün

ZAFERMustafa Kemal Masarifoğlu

HKP Erol Kıyak

TKH Semih Güldalı

BTP Beyzanur Konuk

YTP Selahattin Yüksel

CHP Özkan Şengül

HÜDAPAR Ramazan Zorlu

HAK-PARFeyzi Kaplan

MİLLET Miraç Dengiz

MHPÖmer Açıkel

DEVAMesut Yıldırım

SAADETZiya Koçak

BĞMSZ Bekir Korkmaz

YOZGAT'TA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Yozgat 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.