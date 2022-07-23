Yozgatlıların atası, Keltlerin hikayesi... Yozgatlılar aslında İrlandalı mı?

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:01

Anadolu’nun asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Onlardan biri de İskoç ve İrlandalılar, yani Keltler. Yozgat'ın Yerköy ilçesinin Büyük nefes ve Küçük nefes isimli köyünde bulunan tarihi eserler de bunun kanıtı. Bu köylerde bulunan antik mezarların ayrıntılı incelemesi sonucu, Galatların bu bölgede yaşadıkları kesinleşmiştir. Özellikle kızıl saçlı ve Yozgatlıysanız büyük ihtimalle atalarınızın olan Keltlerin bu topraklara nasıl geldiğine gelin birlikte bakalım.

YOZGATLILARIN ATASI KELTLERİN HİKAYESİ...

Bugünkü İskoç ve İrlanda halklarını oluşturan Keltler, bundan 4000 yıl önce ana vatanları orta Avrupa’dan aşağıya doğru önce Macaristan daha sonra da Yunanistan’a göç etmeye başladılar.

Keltler, göç ettikleri yerde yaptıkları yağmalar ve acımasızlıklarla tanınan bir kavimdi.

Göç ederken dur durak bilmediler ve en son bir tepeye gelip yerleştiler. Tabi her zaman kavim arasında bir birlik sağlanamadı ve göç ettikleri farklı yerlerde dağılanlar da oldu. Bir tepeye kamp kurup beklemeye başlayan Keltler, daha sonra Bitinya Kralı Nikodemes’in de arabuluculuğunda Adapazarı'na yerleşmeyi kabul ettiler. (Bitinya Krallığı, bugünkü Bursa- Kocaeli- Sakarya üçgenini kapsıyordu)

Yaklaşık 20 bin kişi olan Keltlerin bazıları Adapazarı’na göç edemedi ve o tepede kalarak, asimile olup orada yaşamaya başladılar. Bugün o kaldıkları tepeye hala Galata denir. Kesin olmayan güçlü bir teoriye göre meşhur Galata’ya ismini veren Keltlerdir.

ANKARA'NIN İSİM HİKAYESİ

Daha sonra Keltler, Adapazarı'ndan alınarak bugünkü Yozgat ve Ankara tarafına yerleştirildi. Bunun amacı Keltlerin, Bitinya- Selevkos arasındaki bölgeye de tampon oluşturulmasıydı.

Bu yerleştirildikleri bölgeye de zaten ilerleyen yıllarda Galatya adı verilecekti. Aslında bugünkü Ankara'nın, 3000 yıl kadar önce Kelt kavmine mensup olan Galatlar tarafından kurulduğu düşünülüyor. Hatta Ankara’nın adı bile bazı tarihçilere ve bulgulara göre bu dönemden kalarak Keltçe Ankyra'dan 'Ankara' ismine dönüşmüştür. Ankyra, "durduran" manasına gelir ki sebebi az önce söylediğimiz gibi Keltler'in bulundukları bölgeye düşmanlardan korumak için yerleştirilmiş olmasıydı.

BUGÜNÜN YOZGATLILAR'I ASLINDA...

Tabi Anadolu’da uzun süre barınmak hiç kolay değil. Yedinci Mihail, Alp Arslan ve Kutalmış oğlu Süleyman, ittifak yaparak Galatya Krallığı'nı yıkmak için anlaştılar. Bu hamlenin amacı bölgeyi Türkleştirmekti.

Bunun üzerine bazı Galatlar, Bizans ve Selçuklu baskılarından sonra Yozgat ve Ankara'da toplanıp en iyi bildikleri işi yaparak tekrar göç ettiler.

Önce Konstantinopolis’e daha sonra tekrar Avrupa’ya yol aldılar. Bir kısmı da Anadolu’da kalıp asimile oldu ve genleri belki de bugün hala Yozgat’ta yaşıyor; İskoç ve İrlanda halklarını oluşturan Keltlerin hatırasını yaşatıyor.