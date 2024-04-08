Yozgat'ta bir okulda boş zarf ve yırtılmış oy pusulaları bulundu

Yayınlanma: 08.04.2024 - 18:02

Güncelleme: 08.04.2024 - 18:02

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 31 Mart seçimlerinde AKP adayı Fatih Arslan'ın 4 bin 182 oy alarak seçimi kazandığı açıklandı. MHP adayı Oğuzhan Oğuz 4 bin 102, CHP adayı İlhan Yılmaz da 3 bin 930 oy aldı. Seçimi kazanan AKP'li Arslan mazbatasını alarak göreve başladı.

Yerköy Atatürk İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda dün akşam dolaplara gizlenmiş mühürlü zarflar ve yırtılmış oy pusulaları bulunduğu bildirilmesi üzerine savcılık harekete geçti.

CHP'LİLER SAVCI İLE GÖRÜŞTÜ

Emniyet okulda arama yaparken, sandık görevlileri ve parti temsilcileri de olay mahalline çağrıldı. Zarflar ve oy pusulaları tutanak altına alınıp, adliyeye getirildi.

Olayın duyulması üzerine CHP ilçe teşkilatı üyeleri adliye önünde bir araya gelerek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yerköy'e giderek savcı ile görüştü.