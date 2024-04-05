AKP'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta 'usulsüzlük' iddiası: 'Bu paranın aktarılması için Meclis kararı lazım!'

Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:02

Güncelleme: 05.04.2024 - 13:02

Yerel seçimlerde Yozgat’ı Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı Kazım Arslan, yüzde 36 oy oranı ile kazandı. Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video paylaşarak, AKP'nin Yozgat’ta da seçimden önce usulsüz işlem yaptığını ve işçi ve memur maaşları için toplanan 18 milyon TL'yi Yozgat Bozokspor oyuncularına aktardığını iddia etti.

"18 MİLYON TL AKTARILMIŞ"

Arslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Seçimden iki gün önce 18 milyon TL Yozgat Bozokspor futbolcularına ödüllendirme adı altında aktarılmış. Bunu çok yanlış buluyorum. Ahlaki bulmuyorum. İşçi memur maaşları için toplanan parayı Bozokspor futbolcularına aktarmışsınız. Bu paranın aktarılması için Meclis kararı lazım o yok. Mali işler müdürünün imzası lazım o yok. Paranın iadesini istiyoruz.”