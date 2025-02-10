Yozgat'ta kaçak kazıya suçüstü: 7 kişi yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 7 zanlı, kaçak kazı yaptıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Belirlenen mevkiye operasyon düzenleyen ekipler, F.K, G.K, M.A, A.E.G, B.A, E.D. ve A.C.G'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Kazı için kullanılan malzemelerle de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Yozgat #KAÇAK Kazı #izinsiz kazı
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