Yozgat'ta kaçak kazıya suçüstü: 7 kişi yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 7 zanlı, kaçak kazı yaptıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yozgat'ta kaçak kazıya suçüstü: 7 kişi yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:29

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Belirlenen mevkiye operasyon düzenleyen ekipler, F.K, G.K, M.A, A.E.G, B.A, E.D. ve A.C.G'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Kazı için kullanılan malzemelerle de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Yozgat #KAÇAK Kazı #izinsiz kazı

İlgili Haberler

Yozgat’ta şahsın üzerinden bin 680 adet uyuşturucu çıktı

Yozgat’ta şahsın üzerinden bin 680 adet uyuşturucu çıktı
Yozgat’ta IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!

Yozgat’ta IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!
Yozgat'ta kafatası bulundu: 8 ay önce kaybolan şahsa ait olduğu düşünülüyor

Yozgat'ta kafatası bulundu: 8 ay önce kaybolan şahsa ait olduğu düşünülüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler