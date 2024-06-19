Yozgat'ta keneden yılın ilk ölümü gerçekleşti

Yayınlanma: 19.06.2024 - 12:18

Güncelleme: 19.06.2024 - 12:18

Akdağmadeni ilçesi Karaalikaçağı köyünde M.G. hayvanları otlattığı esnada vücuduna kene yapıştı. Keneyi vücudundan çıkartan M.G. ateş, halsizlik ve bulantı şikayetiyle Akdağmadeni İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu, burada ilk müdahalenin ardından taburcu olan hasta şikayetlerinin artması üzerine önce Yozgat Şehir Hastanesi Acil polikliniğine oradan da Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan M.G. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. M.G. bugün öğle namazına müteakip Karaalikaçağı köyünde toprağa verilecek.

Kentte 2024 yılında vücuduna yapışan keneyi çıkarttırmak için bin 480 kişi sağlık kuruluşlarına başvururken, kene nedeniyle ilk ölüm vakası da gerçekleşmiş oldu.