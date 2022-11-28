Yozgat'ta mide bulandıran görüntü: Cips paketinden çıkan dehşete düşürdü!

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:53

Yozgat’ta kız yurdunda kalan 4 arkadaş, bir market zincirinin mağazından cips satın aldı. Ortaya atılan iddiaya göre, öğrenciler odalarına gelip cips paketini açtıklarında fare ölüsü ile karşılaştı.

Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.

"FARE İLE KARŞILAŞIK"

Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına, “Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik" dedi.