İstanbul'da mide bulandıran görüntü: Simit tezgâhından fare çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde kilitli halde bulunan bir simit tezgâhında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Simit arabasındaki fareyi görenler şaşkına döndü.

İHA
19 Kasım 2022 Cumartesi, 16:02
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Mide bulandıran görüntü, Pendik Köprüsü’ndeki bir otobüs durağının önünde kilitli halde bulunan simit tezgâhından çekildi.

Simit arabasının içine giren bir fare simitlerin satıldığı bölümde kısa süre gezindi.

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığına şahit olan yurttaşlar, görüntülere tepki gösterdi. 


Pendik Fare Simit simit satıcısı

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