İstanbul'da mide bulandıran görüntü: Simit tezgâhından fare çıktı
İstanbul'un Pendik ilçesinde kilitli halde bulunan bir simit tezgâhında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Simit arabasındaki fareyi görenler şaşkına döndü.
Mide bulandıran görüntü, Pendik Köprüsü’ndeki bir otobüs durağının önünde kilitli halde bulunan simit tezgâhından çekildi.
Simit arabasının içine giren bir fare simitlerin satıldığı bölümde kısa süre gezindi.
O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığına şahit olan yurttaşlar, görüntülere tepki gösterdi.
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