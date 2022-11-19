İstanbul'da mide bulandıran görüntü: Simit tezgâhından fare çıktı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 16:02

Mide bulandıran görüntü, Pendik Köprüsü’ndeki bir otobüs durağının önünde kilitli halde bulunan simit tezgâhından çekildi.

Simit arabasının içine giren bir fare simitlerin satıldığı bölümde kısa süre gezindi.

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığına şahit olan yurttaşlar, görüntülere tepki gösterdi.