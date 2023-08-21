Son dakika... 12 kişi ölmüştü: Bakan Koca'dan 'Yozgat' açıklaması

Yayınlanma: 21.08.2023 - 15:28

Güncelleme: 21.08.2023 - 15:28

Sivas’tan İstanbul’a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Yozgat’ın Sorgun İlçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü. Kazada otobüste bulunan 12 yolcu hayatını kaybetti, 18 yolcu da yaralandı.

Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Adalet Bakanı Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yozgat'taki otobüs kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Dün gece Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otobüsün yaptığı kaza sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 14 ambulans ile hastanelere nakledilip, tedavi altına alınmıştır. 18 kişinin tedavisi devam etmektedir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır" dedi.