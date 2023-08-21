Yozgat'taki otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Yayınlanma: 21.08.2023 - 15:49

Güncelleme: 21.08.2023 - 15:49

Sivas’tan İstanbul’a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat’ın Sorgun İlçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.

Kazada otobüste bulunan 12 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu da yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Kazada hayatını kaybedenler, Yozgat’taki hastanelerin morgundan alınarak ailelerine teslim edilmek üzere memleketlerine gönderildi.

"EVİNE BOYA BADANA YAPTIRACAKTI, NASİP OLMADI"

Kazada eşi ve bir çocuğu ile hayatını kaybeden Hakan Hasgül’ün akrabası Doğan Hasgül, cenazeleri teslim almak için İstanbul’dan geldiğini belirterek, “Sivas’a gezmek amacıyla geldi, 22 gündür buradaydı. Arabası vardı, onu sattı ev aldı, otobüsle onun için dönüyordu. Rahmetli oldular, tapuyu yeni aldılar. Ev almak için arabasını sattı. Tapuyu yeni devraldı. Evine gidiyordu, bir hafta sonra gelip boya badana yaptıracaktı ama nasip olmadı. Anne, baba 3 tane de oğlu yanındaydı. 3 çocuğun biri öldü, birisi yoğun bakımda helikopter ambulansla Ankara’ya sevk ettiler. Diğer çocuğunda hayati tehlikesi yok diyorlar” dedi.