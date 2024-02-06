Bir parti daha yerel seçim kararını verdi: Ülkemiz umutsuz ve alternatifsiz değil

Yayınlanma: 06.02.2024 - 21:14

Güncelleme: 06.02.2024 - 21:14

Türkiye adım adım 31 Mart'a doğru giderken bir parti daha seçimlere tek gireceklerini duyurdu. Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, yerel seçimlere tek başına katılacaklarını açıkladı.

Yılmaz, “Seçimlere katılma yeterliliği olan Yeni Türkiye Partisi, yerel seçimlere tek başına katılma kararı aldı. Bu bir yerel seçim. Dışarda kalan, kendine güvenen ve siyaset yenilensin ülkemiz yenilensin diyen herkesi bu seçimlerde Yeni Türkiye Partisi’ne davet ediyoruz. Yeni Türkiye Partisi, Türkiye yenilensin diyenlerin partisidir” açıklamasında bulundu.

'ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANIDIR'

Yılmaz açıklamasının devamında, “Amacımız ülkemizin umutsuz olmadığını, alternatifsiz olmadığını göstermektir. Kim yenilenmek istiyorsa tövbesini yapıp gelsin. Şimdi birlik olmak, yeniden doğmak zamanıdır. Amacımız büyüktür. Gayemiz huzur, birlik ve ülkeye yeniden bereket kazandıracak bir ahlakı yerleştirmektir. Sandığa gidin ve ‘Yeni Türkiye Partisi ile yenilenelim’ deyin” ifadelerini kullandı.