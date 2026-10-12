YTÜ'de öğrenci kulübünün etkinliğinde 'harem-selamlık' uygulaması: Kadın ve erkeklere ayrı gün, ayrı salon!

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) yeni akademik dönemin başlamasıyla birlikte üniversite yönetimi ve kampüsteki uygulamalara ilişkin gelişmeler peş peşe gündeme geliyor.

Cumhuriyet’in 7 Ekim’de YTÜ’deki dijital sistem sorunlarını gündeme getirmesinin ardından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) yayımladığı duyuruda üniversitenin veri ihlali bildiriminde bulunduğu ortaya çıktı.

YTÜ, 1 Ekim’de başlayan fidye yazılımı saldırısından yaklaşık 140 bin öğrenci ile 4 bin 500 personelin etkilenmiş olabileceğini bildirdi.

YTÜ bugün ise üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Fikrî Araştırmalar Kulübü’nün (FARK) öğrencileri kadın ve erkek olarak ayırdığı etkinlikle gündeme geldi.

KADIN VE ERKEKLERE AYRI GÜN, SAAT VE SALON

Fikrî Araştırmalar Kulübü tarafından “ÜNİ101” adıyla duyurulan etkinlikte kadın ve erkek öğrenciler için ayrı program hazırlandı. Kulübün yayımladığı afişte erkek öğrenciler “Beyefendiler”, kadın öğrenciler ise “Hanımefendiler” başlıkları altında gösterildi.

“Beyefendiler” için düzenlenen program 7 Ekim Çarşamba günü saat 17.30’da YTÜ Teknopark Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. “Hanımefendiler” için düzenlenen program ise 12 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da Fen-Edebiyat Fakültesi BZ-A04 salonunda yapılmak üzere duyuruldu.

Böylece aynı “ÜNİ101” etkinliği kapsamında kadın ve erkek öğrenciler için yalnızca farklı oturumlar değil, farklı gün, farklı saat ve farklı mekânlar belirlendi.

Etkinlik afişinin alt bölümünde Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ilişkin ibare de yer aldı.

BU HAFTA SONU DA AYRI PROGRAM

Cumhuriyet’in FARK’ın faaliyetlerine ilişkin incelemesi, kadın ve erkek öğrencilerin ayrı programlara yönlendirilmesinin “ÜNİ101” etkinliğiyle sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Kulüp, ÜNİ101’den hemen önce düzenlediği 2026-2027 dönemi tanışma kahvaltısını da ikiye ayırdı. FARK’ın kendi hesabından yayımlanan duyuruda “Hanımefendiler” 10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da “Etkinlik Alanı”na çağrılırken, “Beyefendiler” için 11 Ekim Pazar günü aynı saatte Davutpaşa Kampüs Camii adres gösterildi. Kulüp ayrıca duyurusunda kadınların kahvaltısının cumartesi, erkeklerin kahvaltısının ise pazar günü gerçekleştirileceğini özellikle belirtti. Böylece kulüp birkaç gün arayla gerçekleştirdiği iki ayrı organizasyonda da kadın ve erkek öğrencilere farklı program uyguladı.

GEÇEN YIL DA İLİM YAYMA CEMİYETİ VE MEVLEVİHANE OLARAK AYRILMIŞTI

Benzer uygulamanın önceki akademik yılda da bulunduğu görüldü.

FARK, Ekim 2025’te düzenlediği tanışma kahvaltısında kadın ve erkek öğrencileri hem farklı tarihlere hem de farklı mekânlara çağırdı.

Kulübün 2025 tarihli kendi duyurusunda kadın öğrenciler için İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi, erkek öğrenciler için ise Bahariye Mevlevihanesi adres olarak gösterildi. Kadın öğrencilere yönelik kahvaltı 12 Ekim’de, erkek öğrencilere yönelik program ise 18 Ekim’de düzenlendi.

Kulübün Kasım 2025’te gerçekleştirdiği bir başka etkinliğinde ise ayrım doğrudan duyuruya yazıldı. “Farklı Tecrübeler: Kariyer Yolunda Öğrenmeyi Öğrenmek” başlıklı etkinlik için yayımlanan ilanda “Beyefendilere yöneliktir” notuna yer verildi.

Böylece kulübün 2025 ve 2026 yıllarında farklı etkinliklerde kadın ve erkek öğrencilerin birlikte katılımı yerine ayrı gün, mekân veya programları tercih ettiği görüldü.

YTÜ’NÜN YÖNERGESİNDE ‘CİNSİYET’ HÜKMÜ

Kulübün tekrarlanan uygulamaları Yıldız Teknik Üniversitesi’nin kendi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ni de akıllara getirdi.

YTÜ Senatosu’nun 21 Temmuz 2025 tarihli kararıyla kabul edilen yürürlükteki Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’nin 12’nci maddesinde kulüplerin uyması gereken kurallar sıralanıyor.

Yönergenin 12’nci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Kulüpler, yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayrımcılık yapamazlar” hükmü açıkca yer alıyor.

Aynı maddede kulüpler tarafından gerçekleştirilen “her türlü etkinlik” için kulüp başkanı, kulüp danışmanı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının onayının alınması zorunlu tutuluyor.

Yönergeye göre kulüpler, düzenleyecekleri faaliyetlere ilişkin formları öncelikle danışmanlarına sunmak zorunda. Formların hem şekil hem içerik yönünden danışman tarafından incelenmesi gerekiyor ve danışman onayı bulunmayan taleplerin SKS tarafından dikkate alınmayacağı hükme bağlanıyor.

Kulübün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların bilgi akışının danışmana sunulması ve onay alınması da kulüp başkanının görevleri arasında sayılıyor.

Bu hükümler, kadın ve erkek öğrenciler için ayrı gün ve mekânların ilan edildiği etkinliklerin hangi onay süreçlerinden geçtiği ve üniversitenin kendi yönergesindeki “cinsiyet nedeniyle ayrımcılık yapılamaz” hükmünün bu etkinliklerde nasıl uygulandığı sorularını akıllara getirdi.

FARK KİM, NASIL BİR KULÜP?

Fikrî Araştırmalar Kulübü’nün kendi kurumsal tanıtımına göre FARK, 11 Temmuz 2023’te kuruldu. Kulüp, kuruluşunu anlatırken “Yıldız’ın eksik parçasını tamamlamak üzere, Hilâl’i de yanına alarak” ifadesini kullanıyor.

Kulübün amaçları arasında ise “ilim, fikir ve dava adamlarının oluşturdukları fikir akımlarını” temel alarak öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak ifadeleri yer alıyor.

5 BİN KİŞİLİK İFTARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

FARK, geniş katılımlı iftar organizasyonlarıyla da daha önce gündeme geldi.

Kulübün Mart 2026’da YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde üçüncüsünü düzenlediği “Geleneksel YTÜ FARK İftarı”na üniversitenin resmi açıklamasına göre 5 binden fazla öğrenci, akademisyen ve misafir katıldı. Üniversite yönetimi etkinliği resmi internet sitesinden de duyurdu.

2025-2026 döneminde FARK Başkanlığı yapan Yasin Uyar ise görevi devrederken kulübün söz konusu iftar organizasyonunu Yıldız’daki “İslâm Mührü” olarak nitelendirdi.

Uyar paylaşımında, “davamızı merhale merhale büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.