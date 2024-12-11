YTÜ’de tavan yine döküldü!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 04:00

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde dokuz ay boyunca kütüphanenin tavanında birçok kez dökülme meydana geldi. Cumhuriyet’in konuyu geçen günlerde gündeme getirmesinin ardından kütüphanenin tavanı dün dördüncü kez döküldü. Öğrenciler ders çalışacak alan bulamıyor. Kütüphanenin yanı sıra dün bu kez inşaat fakültesinde tavandan su aktı, öğretim üyeleri ders yapacak sınıf aradı. Kaloriferlerin çalışmamasıyla da gündeme gelen okulda, öğrenciler duruma tepkili. Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Başkanı Burak Çetiner, Diyanet’e ve rektörlerin lüks harcamalarına ayrılan bütçenin öğrenci, öğretmen ve eğitime ayrılması gerektiğine dikkat çekti. Kütüphanenin ihalesi de ortaya çıktı. Temelkon Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Ekol İnşaat Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklığına verilen ihalede, şirketlere 37 milyon 200 bin TL ödendi. Ortaklardan Ekol İnşaat, AKP’li belediyelerden aldığı ihalelerle öne çıkıyor. l