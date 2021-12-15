İstanbul Barosu'nun eski başkanlarından Yücel Sayman yaşamını yitirdi
Bir süredir kanser ile mücadele eden, İstanbul Barosu'nun eski başkanı Avukat Yücel Sayman yaşamını yitirdi.
İstanbul Barosu'nun eski başkanlarından Avukat Yücel Sayman yaşamını yitirdi.
Beyin kanseri tedavisi gören ve son dönemde durumu ağırlaşan 82 yaşındaki Yücel Sayman, bugün (15 Aralık 2021 Çarşamba) akşam üzeri hayatını kaybetti.
Eski İstanbul Barosu Başkanı olan Sayman için İstanbul Barosu önünde tören düzenleneceği belirtildi.
Milletlerarası Özel Hukuk alanının duayen hocalarından Prof. Dr. Yücel Sayman, 1996 - 2002 arasında İstanbul Baro Başkanlığını yürütmüştü.
1939 Konya doğumlu Yücel Sayman 1962'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1969 yılında Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını verdi.
1978 yılında doçent oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. Evrensel Gazetesi'nde bir dönem yazarlık yapan Sayman, burada bulunan yazılarını "Özgürlük Zamanı" adlı bir eserinde derlemişti.
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