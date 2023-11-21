Yük asansörü faciasında can kaybı 2'ye yükseldi!

Şahinbey'de bir dairenin tadilatı için kullanılan yük asansöründen düşerek yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede öldü.

AA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:37
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'ndeki Eylül Apartmanı'nın 5. katına dün tadilat için yük asansörüyle Oktay Arı (21) ile çıkan ve asansörün kapağının açılmasıyla zemine düşerek ağır yaralanan Volkan Arı (23), kaldırıldığı Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Arı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Bülbülzade Mahallesi'ndeki Eylül Apartmanı'nın 5. katına dün tadilat için yük asansörüyle çıkan Oktay ve Volkan Arı, asansörün kapağının açılmasıyla zemine düşmüştü. Ekipler, Oktay Arı'nın olay yerine öldüğünü belirlemiş, ağır yaralan Volkan Arı'yı hastaneye kaldırmıştı.


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