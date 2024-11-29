Yüksek gerilim hattı patladı, şans eseri faciadan dönüldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, patlayan yüksek gerilim hattı sokak ortasına düşerken, aracıyla ilerleyen sürücü son anda ölümden kurtuldu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir sürücü, patlayarak sokak ortasına düşen yüksek gerilim hattından saniyelerle kurtuldu.
Yüksek gerilim hattından sürekli kıvılcımlar saçarak elektrik arızası yaşanan sokakta, bir kez daha alevler yükseldi. O sırada sokaktan geçen bir yurttaş, kıvılcımlar çıkan hattı cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Kısa bir süre sonra, yüksek gerilim hattı aniden koparak yolun ortasına düştü. Tam o sırada, aracıyla sokaktan geçmeye çalışan sürücü, düşen elektrik tellerinden son anda kurtuldu.
Şans eseri, sokakta kimsenin bulunmamasıyla faciadan dönüldü. Mahalle sakinleri, aynı sorunun daha önce de yaşandığını anlattı.
Etiketler: #yüksek gerilim hattı #Şanlıurfa
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