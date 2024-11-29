Yüksek gerilim hattı patladı, şans eseri faciadan dönüldü

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:45

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:57

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir sürücü, patlayarak sokak ortasına düşen yüksek gerilim hattından saniyelerle kurtuldu.

Yüksek gerilim hattından sürekli kıvılcımlar saçarak elektrik arızası yaşanan sokakta, bir kez daha alevler yükseldi. O sırada sokaktan geçen bir yurttaş, kıvılcımlar çıkan hattı cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Kısa bir süre sonra, yüksek gerilim hattı aniden koparak yolun ortasına düştü. Tam o sırada, aracıyla sokaktan geçmeye çalışan sürücü, düşen elektrik tellerinden son anda kurtuldu.

Şans eseri, sokakta kimsenin bulunmamasıyla faciadan dönüldü. Mahalle sakinleri, aynı sorunun daha önce de yaşandığını anlattı.