Yüksek gerilim hattına tırmanırken 'akıma' kapıldı, 10 metre yükseklikten düşerek öldü

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 08:55

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 08:56

Bursa-Eskişehir Karayolu, Bozüyük mevkisinde, saat 16.30 sıralarında Sami Uslu, bilinmeyen nedenle yüksek gerilim hattı direğine tırmanmaya başladı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan Uslu, akıma kapılarak düştü.

KURTARILAMADI

Olayı görenler Sami Uslu’nun yardımına koşarken, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olduğu görülen Uslu, bir kişinin kullandığı 16 J 9642 plakalı otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavi altına alınan Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sami Uslu’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.