Yüksek gerilim hattına tırmanırken 'akıma' kapıldı, 10 metre yükseklikten düşerek öldü

Bilecik’in Boyüzük ilçesinde yüksek gerilim hattı direğine tırmanırken, elektrik akımına kapılarak 10 metre yükseklikten düşen Sami Uslu (29) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 08:55
Yüksek gerilim hattına tırmanırken 'akıma' kapıldı, 10 metre yükseklikten düşerek öldü
Abone Ol google-news

Bursa-Eskişehir Karayolu, Bozüyük mevkisinde, saat 16.30 sıralarında Sami Uslu, bilinmeyen nedenle yüksek gerilim hattı direğine tırmanmaya başladı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan Uslu, akıma kapılarak düştü.

KURTARILAMADI

Olayı görenler Sami Uslu’nun yardımına koşarken, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olduğu görülen Uslu, bir kişinin kullandığı 16 J 9642 plakalı otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavi altına alınan Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sami Uslu’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


yükseklik Bilecik Hastane

İlgili Haberler

Artvin'de kamyonet dereye uçtu: Sürücü öldü, eşi yaralı

Artvin'de kamyonet dereye uçtu: Sürücü öldü, eşi yaralı
Çocuk, üzerine bindiği boğanın kendisini düşürmesinin ardından öldü

Çocuk, üzerine bindiği boğanın kendisini düşürmesinin ardından öldü

En Çok Okunan Haberler