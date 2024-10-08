Yüksek lisans öğrencilerine cinsel istismar iddiaları: Harran Üniversitesi'nden açıklama geldi

Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:18

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:18

Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi, skandal iddialar ile çalkalanıyor. İddiaya göre üniversitede öğretim görevlileri ve farklı bölümlerde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişiler öğrencilere cinsel istismarda bulundu. Öğrencilerin fuhuşa zorlandığı da öne sürülen olayla ilgili gizli kamera görüntülerinin de bulunduğu öne sürülüypr. Harran Üniversitesi, iddialara ilişkin soruşturma komisyonunun kurulduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında üniversite hakkında dayanağı olmayan, gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar üzerinden sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığı" belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların kaynağının boşanma aşamasında bulunan personelin özel hayatlarına ilişkin karşılıklı suçlamalarına dayandığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen iddialar rektörlüğümüze intikal ettikten sonra iddiaların araştırılması için zaman kaybetmeden soruşturma komisyonu kurulmuş olup konu hassasiyetle ele alınmıştır. Mevcut durumda soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın gizliliği gereği kamuoyuyla paylaşım yapılmamaktadır. Ancak söz konusu iddiaların üniversitemizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirme soruşturma sonucunda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Üniversitemizden kurumsal olarak yapılacak açıklamalar dışındaki söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Öte yandan bu karalama kampanyasına katılan, yalan haberlerle kurumsal yapımızı hedef alan yayın organları ile sosyal medya hesaplarına ilişkin hukuki haklar kullanılarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."