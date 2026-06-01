'Yüksek ses' tartışmasında silahlar konuştu: Komşusunun evine kurşun yağdırdı

1.06.2026 10:35:00
İHA
Adana'da komşular arasında çıkan yüksek ses tartışması silahlı saldırıyla son buldu. Şüpheli, otomatik tabancayla komşusunun evine ateş açarken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede 30 Nisan günü akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile komşusu arasında yüksek ses nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, evindeki otomatik tabancayı alarak aşağı inip küfürler etmeye başladı.

Daha sonra otomatik tabancayla komşusunun evine doğru ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Yaşanan panik anları ise, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

