'Yüksek ses' tartışmasında silahlar konuştu: Komşusunun evine kurşun yağdırdı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede 30 Nisan günü akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile komşusu arasında yüksek ses nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, evindeki otomatik tabancayı alarak aşağı inip küfürler etmeye başladı.

Daha sonra otomatik tabancayla komşusunun evine doğru ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Yaşanan panik anları ise, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.