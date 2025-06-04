Yumurta tesisinde yangın: 150 bin tavuk öldü

Çubuk ilçesine bağlı Yakuphasan Mahallesi'ndeki bir tavuk yumurta üretim tesisinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
1 milyon tavuğun bulunduğu tesiste, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Geniş alana yayılan alevler, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülürken tesiste yaklaşık 150 bin tavuk öldü.
Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.