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Yumurta tesisinde yangın: 150 bin tavuk öldü

Yumurta tesisinde yangın: 150 bin tavuk öldü

4.06.2025 16:18:00
Güncellenme:
DHA
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Yumurta tesisinde yangın: 150 bin tavuk öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yumurta tesisinde çıkan yangında 150 bin tavuk öldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

Çubuk ilçesine bağlı Yakuphasan Mahallesi'ndeki bir tavuk yumurta üretim tesisinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

1 milyon tavuğun bulunduğu tesiste, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Geniş alana yayılan alevler, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülürken tesiste yaklaşık 150 bin tavuk öldü.

Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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