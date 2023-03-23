Yumurtlamak için göletten ayrılmışlardı: Binlercesi öldü

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 16:16

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 16:45

Batman’ın Gercüş ilçesinde, yumurtlamak için çıktıkları gölete dönemeyen binlerce balık, sığ suda öldü.

Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti’ndeki binlerce balık, yumurtlamak için dere yatakları ve sığ sulara gitti. Ancak birçok balık, ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalarak öldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölge halkının ihbarı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balıklardan numune alarak kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için inceleme başlattı.