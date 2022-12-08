Tekirdağ'da Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

08 Aralık 2022 Perşembe, 16:01

Yuvalı Deresi'ndeki ölü balıkları gören Misinli Mahallesi sakinleri durumu İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, incelemek üzere dereden numune aldı, derenin yakınlarındaki 8 fabrikada da inceleme yaptı.

Bölgede amatör balıkçılık yapan Caner Yalım, av için geldiği derede su üzerinde cansız balıkları gördüğünü söyledi.

"BU SULARDAN HAYVANLARDA İÇİYOR"

Bu durumun kendisini çok üzdüğünü belirten Yalım, "Manzarayı gördüğümde çok kötü bir hisse kapıldım. Durumu hemen yetkililere ve muhtara bildirdim. Buradan bazı görüntüler aldım. Bu sulardan büyük ve küçükbaş hayvanlar da içiyor. Bu dere bir sürü köyden ve yaşam alanından geçiyor. Belki bunun sebebi şirketler belki fabrikalar. Derenin üst kısmında bulunan fabrikalar var, belki de onlardan kaynaklanıyor" dedi.

"GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜK"

Misinli Mahallesi Muhtarı Cumhur Çibuk da derenin uzun yıllardır temiz aktığını ifade ederek, "Fakat bu olayı görünce çok üzüldük. Kimden ve neden kaynaklandığını bulmak için çalışma başlatıldı. Bizler de sonucu merakla bekliyoruz" diye konuştu.