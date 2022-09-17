Yunan sürücünün otomobilinden '35 milyon TL'lik kaçak telefon çıktı
Edirne'de polisin, Yunan vatandaşı Chasan Mesker'e ait otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 1491 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yunan vatandaşı Chasan Mesker'e ait KON4578 plakalı otomobili takibe aldı. Kent girişine yakın bir bölgede otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonuna rastladı.
BİN 491 GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Otomobilde yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olduğu değerlendirilen değişik marka ve modelde toplam bin 491 gümrük kaçağı cep telefonu ile 145 cep telefonu yedek parçası ele geçirildi.
Chasan Mesker gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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