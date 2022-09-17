Yunan sürücünün otomobilinden '35 milyon TL'lik kaçak telefon çıktı

17 Eylül 2022 Cumartesi, 10:01

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yunan vatandaşı Chasan Mesker'e ait KON4578 plakalı otomobili takibe aldı. Kent girişine yakın bir bölgede otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonuna rastladı.

BİN 491 GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olduğu değerlendirilen değişik marka ve modelde toplam bin 491 gümrük kaçağı cep telefonu ile 145 cep telefonu yedek parçası ele geçirildi.

Chasan Mesker gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.