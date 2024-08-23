Yunanistan kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 12:38
Yunanistan kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Güvenlik güçleri tarafından 3 gün önce Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri M.E. ve E.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


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