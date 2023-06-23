Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 53 kişi yakalandı

MSB, Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 37'si terör örgütü FETÖ mensubu 53 kişinin yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:38
Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 53 kişi yakalandı
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MSB, Yunanistan sınırından geçmeye çalışan 53 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakarca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37'sinin terör örgütü FETÖ mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.


MSB fetö Terör örgütü Yunanistan

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