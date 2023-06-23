Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 53 kişi yakalandı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:38

Güncelleme: 23.06.2023 - 14:38

MSB, Yunanistan sınırından geçmeye çalışan 53 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakarca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37'sinin terör örgütü FETÖ mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.