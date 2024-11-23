Yunanistan'a kaçacaklardı: 2 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de, Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Yunanistan'a kaçacaklardı: 2 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 09:41

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Ç.Y.A. ve N.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.


Etiketler: #EDirne

İlgili Haberler

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı
Edirne'de operasyon: 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de operasyon: 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı!

Edirne'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler