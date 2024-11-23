Yunanistan'a kaçacaklardı: 2 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
Edirne'de, Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Ç.Y.A. ve N.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: #EDirne
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