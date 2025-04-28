Yunanistan'a kaçacaklardı... 2 FETÖ şüphelisi yakayı ele verdi!
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Ü.T. ile Y.A. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan 4 gün önce merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.T.A. işlemlerinin ardından 'PKK’ya üye olmak' suçundan tutuklandı.
Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö #Yunanistan
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