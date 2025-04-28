Yunanistan'a kaçacaklardı... 2 FETÖ şüphelisi yakayı ele verdi!

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Yunanistan'a kaçacaklardı... 2 FETÖ şüphelisi yakayı ele verdi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:14

Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Ü.T. ile Y.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan 4 gün önce merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.T.A. işlemlerinin ardından 'PKK’ya üye olmak' suçundan tutuklandı. 


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö #Yunanistan

İlgili Haberler

6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ üyesi Samsun'da yakalandı

6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ üyesi Samsun'da yakalandı
6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Kars'ta yakalandı

6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Kars'ta yakalandı
Katledilen akademisyen Hablemitoğlu'nun davası görüldü: 'Garsonların ifadesi alındı, FETÖ'cülerin alınmadı'

Katledilen akademisyen Hablemitoğlu'nun davası görüldü: 'Garsonların ifadesi alındı, FETÖ'cülerin alınmadı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler