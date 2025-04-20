6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ üyesi Samsun'da yakalandı
FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan örgüt üyesi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemesince örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan A.T.(56), jandarma takibi sonucu yakalandı.
CEZAEVİNE KONULDU
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına alınan A.T., tutuklanarak Kavak Cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #fetö
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