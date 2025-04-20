6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ üyesi Samsun'da yakalandı

FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan örgüt üyesi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: FETÖ üyesi Samsun'da yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 12:57

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemesince örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan A.T.(56), jandarma takibi sonucu yakalandı.

CEZAEVİNE KONULDU

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına alınan A.T., tutuklanarak Kavak Cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #fetö

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