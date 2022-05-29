Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı. Güvenlik güçleri, şüphelileri, 3 gün önce Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yakalamıştı.
Keşan ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan-Gelibolu yolunda bir aracı durdurdu. Araçta 'FETÖ'ye üye olma' suçundan dosyaları bulunan eski öğretmenler Ş.S., V.Ç., A.Y. ve S.Y.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalıştığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.S., A.Y. ve S.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.Ç. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Güvenlik güçleri, 3 gün önce Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri A.G., Y.Y., B.D. ve R.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.D., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G., Y.Y. ve B.D. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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