Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesinden 4’ü tutuklandı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisinden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesi Malkara Yolunda bir grup FETÖ şüphelisinin Edirne üzerinden Yunanistan’a kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Kısa sürede söz konusu bölgeye giden polis ekipleri, şüpheli aracı durdurarak, aracın içerisinde arama ve şahısların kimlik kontrolünü yaptı.
Arama ve kontrollerde meslekten ihraç öğretmen M.K., ihraç askeri okul öğrencisi Z.K., ihraç astsubay Y.S., İ.Y. ve F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarından sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye sevk edilen F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Hazineye aktarılmayan altınlar ortaya çıktı
- Melih Gökçek'e camide büyük tepki
- Kılıçdaroğlu'nun o buluşması rahatsız etti
- Afganlar evlerine geri dönüyor
- Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme
- Kaymakam, kovduğu öğretmenle buluştu
- Erdoğan ve Soylu hakkında harekete geçildi
- Tarih verdi: Ekonomik enkaza adım adım
- BAE'den Sedat Peker kararı
- Hoş geldiniz diyen öğretmeni sınıftan kovmuştu