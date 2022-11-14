Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.

AA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:32
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri tutuklandı
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Güvenlik güçleri tarafında dün Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan T.C., S.A. ve A.C.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

 

 

 


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