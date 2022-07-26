Yunanistan'daki orman yangını, Türkiye'den endişe ile izleniyor

26 Temmuz 2022 Salı, 14:13

Avrupa'nın en eski doğal koruma alanlarından biri olan Yunanistan'daki Dadia Milli Parkı'ndaki orman, 6 gündür yanıyor. Kontrol altına alınamayan alevler, Türkiye sınırından da görülebiliyor.

Özellikle Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden izlenebilen yangına, havadan uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.

Yunan makamları yangını söndürmek için ise Avrupa Birliği'ne (AB) yardım çağrısı yaptı. Çağrı üzerine bölgeye İtalya'dan 2 söndürme uçağı ile komşu Bulgaristan dahil 6 ülkeden 250 itfaiye eri ve araçları gönderildi.

Yunan yetkilileri yangına havadan 6 uçak, 9 helikopter ile 68 itfaiye söndürme aracı ve 320 personelin 13 takım halinde müdahale edildiğini açıkladı.

TÜRKLERİN YAŞADIĞI SOFULU KÖYÜNDE ÖNLEMLER ARTTI

Söndürme çalışmaları Türkiye tarafında, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünden de görünüyor. Yayılarak genişlediği görülen yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanda etkili olduğu ise henüz açıklanmadı. Öte yandan yangının çıkış noktası olan, 400 kişinin yaşadığı Dadia köyü boşaltıldı. Bölgede Türklerin de yaşadığı Sofulu köyünde ise önlemlerin artırıldığı öğrenildi.

YAĞMUR BİR BÖLÜMÜNÜ SÖNDÜRDÜ

Bu sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ise bölgede yangının bir bölümünü söndürdüğü görüldü. Yunan makamlarının dün kötü hava şartları nedeniyle izin vermediği havadan müdahale bugün yeniden başladı.