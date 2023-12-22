Yunanistan'ın geri ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 48 düzensiz göçmeni kurtardı.
Farklı zamanda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 19 düzensiz göçmen de yakalandı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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