Yunus Emre Albayrak isimli erkek tarafından katledilen İrem Kostakoğlu son yolcuğuna uğurlandı
Giresun'da Yunus Emre Albayrak isimli erkek tarafından katledilen 26 yaşındaki İrem Kostakoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Kostakoğlu’nun cenazesi ilk olarak Aksu mahallesindeki baba evine getirildi. Burada anne Hülya Kostakoğlu, duvak örtülen kızının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerek ağıt yaktı.
Daha sonra İrem Kostakoğlu için Aksu Mahallesi Mevlana Camiinde cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Namaza yakınları, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Tabutunun üzerine duvak örtülerek, çiçek bırakılan İrem Kostakoğlu’nun cenazesi namaz sonrası merkeze bağlı Çiçekli köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Video Haberler
- Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
- Ergün Poyraz'a darp davasında yeni gelişme
- Pendik’te caddede silahlı kavga; 2 yaralı
- Biden'dan gündem olan hareket
- 'Kız kaçırma' kavgası: Yaralılar ve gözaltılar var
- Evden 12 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı
- Dilencinin üzerinden 26 bin 300 TL çıktı
- Kanser ilacıyla ilgili önemli karar
- Kılıçdaroğlu: 'Bütün engellemelere rağmen...'
- Karaismailoğlu'ndan adaylık açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Suça karıştıkları tespit edildi: 10 kişi tutuklandı
- İrem Kostakoğlu son yolculuğuna uğurlandı
- Mahkemeden Osman Kavala kararı
- Pendik’te caddede silahlı kavga; 2 yaralı
- Edremit-Eceabat etabının kazananı Ewan!
- Nebati: Sorun enflasyon, o da dünyadan kaynaklanıyor
- Ergün Poyraz'a darp davasında yeni gelişme
- Şebnem hemşirenin ölümüyle ilgili yeni gelişme!
- AYM'den 'sağlıkta şiddet' kararı
- Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu