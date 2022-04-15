Yunus Emre Albayrak isimli erkek tarafından katledilen İrem Kostakoğlu son yolcuğuna uğurlandı

15 Nisan 2022 Cuma, 14:50

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Kostakoğlu’nun cenazesi ilk olarak Aksu mahallesindeki baba evine getirildi. Burada anne Hülya Kostakoğlu, duvak örtülen kızının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerek ağıt yaktı.

Daha sonra İrem Kostakoğlu için Aksu Mahallesi Mevlana Camiinde cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Namaza yakınları, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tabutunun üzerine duvak örtülerek, çiçek bırakılan İrem Kostakoğlu’nun cenazesi namaz sonrası merkeze bağlı Çiçekli köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.